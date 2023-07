Quanto costano le carabine Haenel Jaeger Nxt in Italia?

Distribuite dalla Paganini, in Italia le carabine Haenel Jaeger Nxt costano da 2.368 a 2.693 euro.

2.368 euro la Composite con calcio sintetico, da 2.693 a 2.841 euro la Ds il cui calcio in legno per ergonomia e design dell’impugnatura a pistola è ottimizzato per gli uomini meno massicci e per le donne: ecco quanto costano le carabine straight-pull Haenel Jaeger Nxt, che dopo la cessazione dei contratti con la Ruag (è una delle conseguenze dell’ingresso nella holding Beretta) sono distribuite in Italia dalla Paganini.

Al momento la Composite è disponibile nei calibri .30-06 Springfield e .308 Winchester; due in più, 9,3×62 e .300 Winchester magnum (è quello che costa 2.841 euro), per la Ds; bisognerà attendere ancora un po’ per capire se torneranno in Italia anche le Nxt standard, con calcio tradizionale più lungo. Nel catalogo Paganini la Haenel è presente anche con le carabine semiautomatiche Cr, stile Ar, e con le Jaeger 10 in sette varianti.

