Twenty Five, ossia venticinque…come i piattelli da rompere in una serie in pedana. Si può fare con questo nuovo fucile, presentato da RFM a Eos 2025, caratterizzato da una bascula più larga che pesa 1 kg, grazie alle canne Fast Barrel di R.F.M., alla chiusura tipo Boss che impreziosisce l’arma, ad un calcio da tiro (senza zigrino) ottimizzato per la disciplina tiravolistica.