A Eos 2025 Stoeger Airguns presenta il suo primo revolver ad aria compressa, l’Xrd50. Il calibro è .50, i colpi nel tamburo sono sei. E’ disponibile sia in libera vendita con potenza inferiore ai 7,5 Joule sia, in attesa di classificazione, a piena potenza per i possessori di porto d’armi.