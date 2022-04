Coppa del mondo di tiro a volo: altro oro per l’Italia

La seconda tappa di Coppa del mondo di tiro a volo si chiude con l’oro per l’Italia nella gara mista di skeet; tra dieci giorni si scende in pedana a Lonato del Garda (Bs).

Il secondo oro nello skeet, terzo nella competizione se si conta anche quello di Gaia Ragazzini nella fossa olimpica, vale la piazza d’onore nel medagliere della Coppa del mondo di tiro a volo, alle spalle degli Stati Uniti. La tappa di Lima si chiude infatti con il successo di Domenico Simeone e Simona Scocchetti che in finale hanno sconfitto (5+4 vs 5+3, e a proposito: avete visto come si calcolano i punteggi da qui a Parigi 2024?) gli americani Dustan Taylor e Austen Jewell Smith. Quarta l’altra coppia italiana Del Prete-Ciccotti, al contrario sconfitta dai rivali americani Connor-Stewart nel medal match per il bronzo.

L’Italia chiude quindi con sei medaglie, tre nel trap e tre nello skeet; dopo il trionfo di Nicosia è un ottimo viatico in vista della tappa di casa, in programma a Lonato del Garda (Bs) dal 19 al 30 aprile.

