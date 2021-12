Sezioni Tsn come enti pubblici: le conseguenze

Qualificare le sezioni Tsn come enti pubblici ha una serie di conseguenze dirette, una delle quali sulla costituzione dei rapporti professionali.

Era ovvio che identificare le sezioni Tsn come enti pubblici avrebbe avuto una serie di conseguenze concrete. Una si manifesta con l’ordinanza 39039 con cui la seconda sezione civile della Cassazione ha chiarito che “il contratto d’incarico [per un’opera professionale] deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità”. È stato dunque respinto il ricorso di un professionista che chiedeva al Tsn di Barletta di considerarlo valido nonostante non fosse stato messo per iscritto.

Per la Cassazione, che peraltro si è pronunciata prima della sentenza a sezioni unite (le motivazioni sono del 9 dicembre ma il dispositivo risale al 6 ottobre), è inscindibile l’interdipendenza tra l’Uits e i Tsn; l’Uits, si legge, non può “operare e realizzare i propri fini istituzionali senza l’attività delle sedi locali”. E se l’Uits è ente di diritto pubblico, anche i Tsn sono enti di diritto pubblico.

