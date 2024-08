Springfield Armory Aos, tre pistole 1911 optic ready

Nel catalogo della Springfield Armory entrano Ronin Aos, Emissary Aos e Operator Aos, tre pistole 1911 optic ready grazie alla slitta Agency optic system.

Lo standard Aos è in realtà l’acronimo di Agency optic system, il nome della slitta per l’installazione rapida del red dot (è compatibile con l’impronta di Rmr, Shield, Delta Point Pro e Docter) sviluppata dalla Springfield Armory in collaborazione con l’Agency arms; da qualche ora con questo dispositivo di serie, dunque compiutamente optic ready, sono disponibili tre pistole 1911.

Si tratta della Ronin in ciascuna delle due versioni (fusto in lega d’alluminio lucido o in acciaio, 967 dollari), dell’Emissary (1.378 dollari) e dell’Operator (1.184 dollari), tutte con canna di 4,25” (108 millimetri), sia in calibro 9×19 mm sia in .45 acp. Su ogni slitta si trova anche una tacca di mira integrale, impiegabile in co-witness con il punto rosso.

Per l’eventuale distribuzione delle Springfield Armory Ronin Aos, Emissary Aos e Operator Aos in Italia è necessario attendere comunicazioni dalla Adinolfi, che ha assunto la gestione del marchio dopo che la Beretta holding ha acquisito la Ruag.

