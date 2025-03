Standard, Xt, Compact: tre Tor1 per la turca Tori

La Tori declina la pistola semiautomatica Tor1 in tre varianti, diverse per lunghezza e capacità: alla versione base s’accompagnano Compact e Xt.

Tra il nome e il modello ci corre un sospiro: si chiama infatti Tor1 la pistola semiautomatica che la turca Tori (la sua sede si trova a Istanbul) ha sviluppato in tre differenti versioni, accomunate dal calibro 9×19 mm, dal funzionamento striker fired a chiusura geometrica, dall’impiego dell’acciaio 4140 per la canna e del polimero per il fusto, dai doppi tagli di presa, dallo sgancio ambidestro del caricatore, dalla sicurezza potenziata (all’avviso di colpo in camera s’associa la sicura all’impugnatura, al grilletto e al percussore, del cui status inoltre si ha evidenza) e dall’ampia varietà: nero, khaki, tungsteno e sahara i colori disponibili.

Pensata come arma da difesa e di servizio, la versione base della Tor1 si sviluppa lungo una canna di 104,6 millimetri cui corrispondono una lunghezza totale di 183 millimetri e un peso di 820 grammi; i caricatori Mec-Gar ospitano 18 colpi.

Hanno dunque la medesima capacità di quelli della Tor1 Xt, arma sportiva con la canna filettata di 118 millimetri (lunghezza 202 millimetri, peso 840 grammi) e sul carrello uno scasso per le piastre destinate all’installazione del red dot. Sono diversi sia i tagli di presa sia le finestre d’alleggerimento verso la volata.

Più corta e più leggera d’entrambe è la Tor1 Compact (164 millimetri, 740 grammi), con canna di 83,3 millimetri e caricatore di 13 colpi: si propone dunque come un’arma di backup e per il porto occulto.

