Una 5,7x28 mm dalla Turchia ecco la Tisas Px-5.7

La Tisas ha sviluppato una pistola calibro 5,7×28 mm: ecco la Px-5.7.

È camerata in un calibro di cui ogni tanto si torna a parlare (a fine gennaio è questo che la KelTec ha scelto per la Pr57, quella senza caricatore): com’è facile dedurre dal nome la Px-5.7, la pistola semiautomatica con cui la turca Tisas amplia la propria offerta, è disponibile nel solo 5,7×28 mm, dunque competitor della Ruger-57, della Fn Five-seven, della Smith & Wesson M&P 5.7.

Si tratta d’una pistola polimerica hammer fired in sola azione singola, sviluppata lungo una canna di 4,8” (122,5 millimetri) ottenuta mediante rotomartellatura; la lunghezza complessiva raggiunge i 219,25 millimetri, cui corrisponde un peso di 725 grammi.

Corredata di hold open ambidestro e di pulsante reversibile per lo sgancio del caricatore (bifilare, 20 colpi), la Px-5.7 si completa con una mira frontale in fibra ottica. In Italia il marchio Tisas è distribuito dalla torinese Paganini.

