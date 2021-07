Tiro a volo a Tokyo 2020: ecco la coppia per il trap mixed team

Jessica Rossi e Mauro De Filippis hanno il compito di ottenere la seconda medaglia per il tiro a volo a Tokyo 2020.

Albano Pera ha affidato a Jessica Rossi e Mauro De Filippis il compito di raddoppiare le medaglie conquistate dalla nazionale di tiro a volo a Tokyo 2020. La gara mista di trap, in programma sabato dalle 2 italiane, è l’ultima occasione per non lasciare da solo l’argento ottenuto da Diana Bacosi nello skeet femminile. I due non si sono qualificati per la finale delle gare individuali, vinte da Zuzana Rehak Stefecekova e Jiri Liptah.

Dopo la fine del loro matrimonio, Rossi e De Filippis avevano già sparato insieme nella Coppa del mondo di tiro d’inizio luglio. E il risultato era stato eccellente: oro davanti ai russi Alexey Alipov e Daria Semianova. «So che accanto a me avrò la tiratrice più forte e la compagna di squadra più talentuosa che si possa avere» ha detto De Filippis a Fabio Tonacci, autore di un’intervista doppia su Repubblica di oggi. «Il nostro rapporto può essere soltanto una forza positiva».

Le sedici coppie si affronteranno in tre serie di qualificazione (2.00, 3.10, 4.20 italiane), 75 piattelli per ogni tiratore. Le prime quattro classificate accederanno alle due finali (6.30 italiane).

