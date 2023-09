Tiro dinamico sportivo, Giacomo Bolzoni campione italiano per la 7a volta

Sabato 8 e domenica 9 settembre il campo di tiro sportivo di Bassiano, in provincia di Latina, ha ospitato il National Italian Open Beretta 2023, che ha concluso il campionato italiano organizzato dalla Federazione italiana di tiro dinamico sportivo (Fitds).

“Bella soddisfazione soprattutto vedendo la classifica finale overall e combinata”, commenta Giacomo, “ho sparato bene in una gara in cui non c’era molto da inventarsi e non erano richiesti particolari tecnicismi ne interpretazioni purtroppo ma va bene così, alla fine era uguale per tutti! Sono pronto per il Campionato europeo 2023 in Grecia, mancano due settimane e non vedo l’ora di dimostrare che con l’impegno, la dedizione e il sacrificio (e un pizzico di fortuna) si ottiene ciò che si vuole! Avanti tutta e come sempre grazie ai miei sponsor e a chi mi supporta costantemente con il cuore e con la mente!“.