Umarex 850 M2 e Walther Reign, nuove carabine ad aria compressa

Dal produttore tedesco Umarex arrivano due nuovi modelli: la 850 M2 e la Walther Reign, entrambe alimentate a CO 2 e in calibro 4,5 mm.

La 850 M2 ricorda una tradizionale carabina bolt action; il pallino viene spinto nella canna fissa dando un tiro preciso e senza perdita di energia. Il calcio sintetico rinforzato con fibre è modellato con un design moderno.

La 850 M2 ha in dotazione tre scine Picatinny, un poggiaguancia supplementare rimovibile e un caricatore in alluminio da 8 colpi.

La Umarex Walther Reign è una carabina ad aria precompressa, dotata di serbatoio sotto la canna, di tipo bullpup, quindi molto compatta: solo 687 mm la lunghezza totale, grazie al posizionamento dell’otturatore, del sistema di scatto e del caricatore dietro il grilletto.

Il caricatore, inserito nel poggiaguancia, è in grado di contenere 11 pallini Diabolo. L’anima in alluminio ad alta resistenza è contenuta in un guscio in polimeri. Il manometro del serbatoio è laterale, per un più comodo controllo della pressione residua.

Entrambe le carabine sono camerate in calibro 4,5 mm, e hanno energia cinetica del pallino alla volata inferiore ai 7,5 Joule: sono quindi di libera vendita.