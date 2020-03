Beretta Uniform Pro 20.20, gilet da tiro innovativo

Il gilet da tiro Uniform Pro 20.20 è l’ultimo nato tra i gilet da tiro Beretta, e presenta numerose innovazioni sia in termini di materiali sia in termini di design.

Lo scivolo è in microsuede con dettagli laserati per maggiore grip del calcio fucile, il corpo è quasi interamente in rete 3D traspirante ed elastica mentre pannelli laterali in materiale stretch assicurano ottima vestibilità e libertà di movimento. Le tasche frontali del Beretta Uniform Pro 20.20 sono espandibili con bottoni a pressione nascosti. Lo spallone posteriore in cotone comfort può essere personalizzato con ricami o stampe. Da segnalare, infine, il porta cuffie/asciugamano su entrambi i lati.