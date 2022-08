Umarex Ruger Mark IV, la pistola ad aria compressa di libera vendita

Grazie a Bignami la Umarex Ruger Mark IV, pistola ad aria compressa di libera vendita, è ora disponibile in Italia.

Già da qualche settimana Bignami ha iniziato a distribuire la nuova pistola ad aria compressa di libera vendita a marchio Umarex che per realizzarla s’è ispirata alla Ruger Mark IV. Si tratta di una replica esatta che oltre che per il funzionamento differisce solo per il calibro, 4,5mm anziché .22 Lr, e per la capacità: invece di un caricatore da dieci colpi l’arma ospita un pellet per volta.

Per il resto la somiglianza è netta, amplificata dal marchio originale inciso sul metallo e dalla mira frontale in fibra ottica; della dotazione fa parte anche una tacca di mira regolabile. La sicurezza è affidata alla sicura al pollice.

Protetta da un manicotto in polimero, la canna misura 140 centimetri e porta a 274 millimetri la lunghezza complessiva. L’energia sviluppata alla volata è inferiore a 3 Joule, motivo per il quale l’arma è catalogabile tra quelle di libera vendita; la velocità è pari a 94 m/s. Bignami distribuisce entrambe le varianti, sia la Black (76 euro) sia la Stainless (86 euro) con l’acciaio a vista; entrambe pesano 625 grammi.

Sono molte le repliche Umarex ad aria compressa targate 2022: basti ricordare le Beretta Elite Ia, M9A3 e Mod.92, la Walther P22 Ready, la Colt Government 1911 A1, la Iwi Mini Uzi, la Glock G17 Gen5 Sv, la Browning Buck Mark Magnum e la Primal 20.

