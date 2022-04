Umarex Beretta M9A3, un’altra pistola da softair in replica

C’è un’altra pistola da softair in replica nel catalogo 2022 di Umarex: è la Beretta M9A3.

Da una parte la Mod.92, dall’altra la M9A3: Umarex amplia il proprio catalogo con un’altra pistola da softair in replica. Come la Mod.92 è realizzata interamente in metallo, per rendere l’esperienza di tiro quanto più simile all’originale; e come la Mod.92 ospita un caricatore da 23 BB 6mm. Anche in questo caso sono ambidestri sia l’hold open sia la sicura e reversibile il pulsante di sgancio del caricatore.

Dopo aver ridisegnato il fusto, Umarex ha dotato quest’arma da softair di slitta Picatinny e filettatura sinistrorsa M14x1 che porta la lunghezza complessiva a 228 millimetri. La Umarex Beretta M9A3 pesa 900 grammi e alla volata genera un’energia inferiore a 1,3 Joule.

Ma nel corso dell’Iwa 2022 l’attenzione di Umarex non è stata monopolizzata da Beretta. Sono state infatti presentate anche la carabina pcp Primal 20, la pistola ad aria compressa Browning Buck Mark Magnum, la carabina ad aria compressa Iwi Mini Uzi e la replica a salve Glock G17 Gen5 Sv.

