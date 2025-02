Una carabina di libera vendita in stile Ar: Umarex presenta la Strike Force

All’Iwa 2025 la Umarex ha presentato la Strike Force, carabina di libera vendita stile Ar.

L’energia alla volata è inferiore a 4,5 Joule, dunque ben al di sotto dei 7,5 che in Italia rappresentano il limite massimo per la classificazione come carabina di libera vendita: c’è da esser certi che se (forse meglio dire «quando»?) la Bignami distribuirà la Strike Force, la prima novità presentata dall’Umarex all’Iwa di Norimberga, il mercato nazionale risponderà adeguatamente.

L’aspetto è infatti quello di un’arma semiautomatica blowback stile Ar, reinterpretata in chiave aria compressa (due le capsule d’anidride carbonica, di 12 grammi l’una: ogni carica consente di sparare 120 colpi); alla volata ognuno dei 30 bb calibro 4,5 mm contenuti nel caricatore esce con una velocità di 160 m/s.

Complessivamente lunga 688 millimetri cui corrisponde un peso di 2.470 grammi, la Strike Force funziona in azione singola; la sicura è affidata a un selettore di fuoco.

