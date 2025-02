All’Iwa 2025 la pistola Arma Zeka Az-P1 Vigil

Si chiama Vigil l’ultima declinazione della pistola semiautomatica Arma Zeka Az-P1.

Si snellisce e s’accorcia, così da poter abbinare alle caratteristiche sportive (rispetta i requisiti Ipsc per il tiro dinamico) anche quelle di un’arma da difesa: si chiama Vigil l’ultima declinazione dell’Az-P1, la pistola semiautomatica che fa da base nel catalogo Arma Zeka; l’Iwa di Norimberga è la prima occasione in cui la si vede in Europa dopo l’annuncio nel corso dello Shot Show di Las Vegas.

Dal profilo sottile, tutta nera, con carrello, fusto (è in lega leggera) e canna (99 millimetri) compatti, l’Az-P1 Vigil si ferma a 192,5 millimetri cui da scarica (il caricatore ospita 17 colpi calibro 9×19 mm) corrisponde un peso di 878 grammi.

Infine, il funzionamento è in azione mista: in azione singola il peso di sgancio del grilletto è pari a 1.200 grammi, più che raddoppiati (3.000 grammi) in azione doppia.

Arma Zeka è un marchio ceco distribuito in Italia dall’Erredi Trading: avete consultato l’Annuario Armi 2025 per scoprire quali pistole sono già disponibili sul mercato nazionale, e quanto costano?

