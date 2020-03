Castellani Tk Pro, gilet da tiro… rivoluzionario

Castellani è da sempre molto attento alle esigenze dei tiratori per ottimizzare le loro performance sportive. Analizziamo la sua ultima proposta: il gilet da tiro Tk Pro.

L’equipaggiamento per il tiro a volo deve allinearsi a quello di altri sport: si rende quindi necessario alzare il livello tecnologico, per fornire specifiche e avanzate qualità di prestazione. Da questa idea ha origine la (R)evolution Castellani: una linea di prodotti ad alte prestazioni, unici e propri per il tiro a volo. Il Tk Pro è quindi un prodotto tecnico che non potrà più essere definito semplicemente come “gilet”. Alcuni dettagli, in particolare: la presenza di una manica soddisfa l’esigenza di ancorare il paracolpi nella posizione perfetta, permettendo un’ottima sensibilità; l’uso di materiali nuovi ed elasticizzati fornisce una vestibilità innovativa, altamente confortevole e distintiva. Il paracolpi è inoltre studiato per ottimizzare il grip e la resistenza: nella versione da “Trap” in alcantare liscio ed ergonomico, nella versione da “Skeet” in tessuto. La possibilità di stampare con procedimento sublimatico il tessuto in rete permette, inoltre, di personalizzare il capo a livelli paragonabili a quelli di altri sport, per esempio il ciclismo. Il Castellani Tk Pro sarà disponibile in diverse colorazioni per le discipline Trap e Skeet, disponibile alla vendita nel mese di aprile.