Viper Basic, tre coltelli a lama fissa per caccia e outdoor

Viper Basic – A Iwa 2023 la maniaghese Viper ha presentato tre coltelli a lama fissa denominati Basic 1, Basic 2 e Basic 3, firmati dal designer italiano Tommaso Rumici.

A differenziare i tre coltelli è il profilo della lama da 93 mm, che può essere in D2 stonewashed oppure nel più raffinato Cpm MagnaCut:

drop point (dalla classica forma a goccia) per il Basic 1;

sheepsfoot (letteralmente “piede di pecora”) per il Basic 2;

spear point per il Basic 3, pensato per il mondo tattico e militare (è l’unico che dispone di un frangivetro nel fondo del manico).

Presa robusta

In comune i tre coltelli hanno la conformazione del manico che consente di posizionare il dito medio nell’incavo e di gestire meglio le operazioni di taglio; quanto alle guancette, sono realizzate in micarta nera o verde, materiale facile da pulire anche dopo un utilizzo prolungato (per esempio a caccia).

Solo in abbinamento con le lame in MagnaCut è possibile avere le guancette in fibra di carbonio marmorizzata.

Fodero in kydex

Tutti i tre Viper Basic sono venduti insieme con un fodero disegnato dal designer e knifemaker Simone Tonolli: realizzato in kydex, materiale sintetico con cui vengono realizzate anche le fondine, consente un porto sicuro e un’estrazione rapida e dispone di un passante per fissarlo alla cintura o allo zaino costruito da Vega Holster, azienda toscana specializzata in fondine e buffetteria.

