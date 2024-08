Viper Oniro, buona la prima per il coltello chiudibile maniaghese!

Il Viper Oniro rappresenta la prima collaborazione tra il designer Denis Simonutti con il produttore di Maniago: è un chiudibile di qualità premium per materiali e meccanica.

Il nuovo nato in casa della maniaghese Viper si chiama Oniro, nome che nella mitologia greca rappresenta la personificazione del sogno (da lì deriva l’aggettivo “onirico”). E un po’ un sogno lo è, per molti motivi.

Papà eccellente

Innanzi tutto, perché nasce dalla fantasia di un giovane designer maniaghese (classe 1986), Denis Simonutti, che i lettori della nostra rivista avranno di sicuro già sentito: è l’autore del Fox Radius che vinse ben due premi al Blade Show di Atlanta nel 2019 e il Red Dot Award l’anno successivo.

Un curriculum di tutto rispetto, dunque, per Simonutti che è alla sua prima collaborazione con Viper.

Materiali e meccanica

In secondo luogo, l’Oniro è un sogno per i materiali e per la meccanica che racchiude al suo interno. Partiamo dalla lama, spessa 4 mm e lunga 81 mm, che è realizzata nell’acciaio del momento: l’inossidabile Cpm MagnaCut, temperato con trattamento criogenico, nato negli Usa espressamente per la coltelleria, che vanta qualità eccezionali di taglio, tenuta del filo e resistenza agli agenti esterni.

La finitura della lama può essere satinata, in abbinamento alle guancette in fibra di carbonio, oppure stonewashed.

Blocco innovativo per il Viper Oniro

L’Oniro è anche il primo chiudibile Viper ad adottare il crossbar lock, un sistema di blocco sicuro e pratico da utilizzare.

In pratica una barretta trasversale da 4 mm di diametro, che reca alle estremità due pioli esattamente uguali ai thumb stud inseriti nella lama, s’inserisce in due incavi nel tallone della lama, uno per bloccarla in apertura (con il supporto di un’altra barretta trasversale fissa da 3 mm) e uno per fissarla in chiusura; due molle a filo spingono la barretta verso la lama.

Il sistema è estremamente robusto, nonché molto facile da impiegare, anche a una mano, complice l’estrema fluidità della rotazione della lama, che sfrutta cuscinetti reggispinta. Per aprire la lama è possibile sfruttare i pioli sulla lama, oppure sbloccare la crossbar e lasciare che lama si apra per caduta, con un leggero colpo di polso.

Da notare, poi, che uno dei principali vantaggi di questo blocco è l’essere ambidestro, quindi non sfavorirà gli utilizzatori mancini.

Manico ergonomico

Anche il manico mostra un’attenta progettazione: è composto da un doppio liner in acciaio temprato 1.4116 coperto da guancette sagomate ergonomicamente; sul davanti c’è un incavo per il dito indice subito dopo la sorta di guardia ricavata nelle guancette; anche sul dorso del manico c’è uno scalino da sfruttare con il pollice.

Inoltre, sul manico sono ricavate alcune nervature che contribuiscono a rendere salda e confortevole l’impugnatura.

La scelta del materiale delle guancette è ampia e comprende la micarta iuta marrone, come nell’esemplare nelle foto, la fibra di carbonio Light e la Dark matter gold, l’Ultem (marchio di Sabic), un materiale termoplastico ad alte prestazioni, il G10 arancio e la Canvas micarta verde. I due distanziali a clessidra sono in acciaio temprato, mentre le viti del manico e la vite pivot sono in acciaio Aisi 303/305.

Per il porto Viper ha dotato l’Oniro di una clip in titanio di tipo tip-up (punta verso l’alto), non reversibile; è fissata da due viti Torx ed è decisamente robusta.

Conclusioni

In conclusione l’Oniro, grazie alle dimensioni compatte e all’ottimo acciaio della lama, si rivela estremamente adattabile, così da poter essere utilizzare nelle incombenze quotidiane urbane ma anche per i piccoli lavori da svolgere durante un’escursione, dal tagliare il formaggio al realizzare un picchetto.

Produttore: Viper, Maniago

Modello: Oniro

Designer: Denis Simonutti

Tipo: chiudibile con blocco Cross-bar

Materiale della lama: Cpm MagnaCut

Finitura della lama: stonewashed

Materiale del manico: doppio liner annidato in acciaio temprato 1.4116; guancette in micarta iuta marrone (anche fibra di carbonio “Light” e Dark matter gold, Ultem, G10 arancio e Canvas micarta verde); distanziali in acciaio temprato; viti manico e vite pivot in acciaio Aisi 303/305

Clip: titanio sagomato

Lunghezza della lama: 81 mm

Spessore della lama:

Lunghezza totale: 102 mm

Peso: 106 g

Prezzo: da 195,80 a 249,80 euro

1 di 8

Leggi altre notizie sul mondo dei coltelli sportivi e tattici.