Volquartsen Scorpion-X, la pistola .22 LR optic ready

La Volquartsen Scorpion-X è una pistola .22 LR optic ready disponibile in due varianti, distinte per la lunghezza della canna.

Acquistabile anche a parte come pezzo a sé (514 dollari), il carrello Llv-X rende la nuova Volquartsen Scorpion-X una pistola .22 LR optic ready; è infatti immediata l’installazione dei red dot compatibili (Burris Fast fire; C- More Rts 2 e Slide ride; Jp JPoint; Leupold DeltaPoint; Shield Mini sight; Sig Sauer Romeo 1 Pro, Romeo 3 Max e Romeo 3 XL; Trijicon Rmr; Vortex Viper, Venom e Razor).

Sono due i modelli disponibili, differenti per la lunghezza della canna in acciaio inossidabile, 114 e 152 millimetri (filettatura sempre ½x28, manicotto in alluminio anodizzato), e di conseguenza di quella complessiva, rispettivamente 279 e 317 millimetri; in entrambe è presente il freno di bocca a una finestra.

Stile 1911, il fusto Vf Target è realizzato in alluminio anodizzato nero; nere anche le guancette Hogue. Il peso di sgancio del grilletto è fissato a 1.020 chilogrammi; della dotazione (1.410 dollari il prezzo complessivo) fanno parte due caricatori da 10 colpi.

