Winchester interpreta la Xpr nella variante Night Varmint Thumbhole

La Winchester ha declinato la Xpr nella variante Night Varmint Thumbhole, con calcio in laminato nero e canna semipesante.

Al fianco di Xtrem Marine Defender, Xpert Carbon Varmint Threaded e Winchester Sxr2 Strata, ciascuna con le proprie particolarità, nella serie in edizione limitata targata 2025 la Winchester piazza una quarta arma: è la variante Night Varmint Thumbhole della carabina bolt-action Xpr, disponibile nei calibri .223 Remington, .30-06 Springfield e .308 Winchester.

Due delle tre caratteristiche distintive si riconoscono già a una prima occhiata: come annunciato dal nome il calcio, in laminato nero, ha una configurazione thumbhole (calciolo Inflex II di 25 millimetri); e il caricatore è del tipo Dpm (drop-box magazine) ad alta capacità: contiene 7+1 colpi in .223 Remington, 5+1 negli altri due.

La terza caratteristica distintiva è legata al tipo di canna: la Winchester ne ha infatti scelta una semipesante, lunga 21” (530 millimetri), con filettatura M14x1. La carcassa presenta due incisioni: a destra il logo Xpr; a sinistra il logo aziendale.

Complessivamente lunga 105 centimetri, la Night Varmint Thumbhole completa la propria scheda tecnica con il dispositivo di scatto Moa basato su tre leve rotanti, una slitta Picatinny e una doppia sicura, tradizionale e all’otturatore.

