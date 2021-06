Ufficiale l’assegnazione delle carte olimpiche di tiro a segno

Le carte olimpiche di tiro a segno portano a Tokyo Lorenzo Bacci, Sofia Ceccarello, Tommaso Chelli, Marco De Nicolo, Riccardo Mazzetti, Paolo Monna, Marco Suppini.

Niente sorprese, le sette carte olimpiche di tiro a segno («Un risultato numericamente e qualitativamente clamoroso» per il presidente del Coni Giovanni Malagò) vanno a chi le ha conquistate. E dunque a Tokyo 2020 la nazionale azzurra sarà composta da cinque esordienti, un doppiettista e un veterano. Per Marco De Nicolo (carabina tre posizioni) sarà infatti la sesta Olimpiade dopo Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016; e se per Riccardo Mazzetti, sesto in Brasile nella pistola automatica, è un bis, per Lorenzo Bacci, Sofia Ceccarello (carabina tre posizioni), Tommaso Chelli (pistola automatica), Paolo Monna (pistola 10 metri) e Marco Suppini (carabina 10 metri) sarà una prima assoluta.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.