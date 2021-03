Crispi Tiger Gtx, lo scarpone tattico

Il Crispi Tiger Gtx è uno scarpone tattico ottimo per tutte le situazioni operative in qualsiasi contesto.

I terreni impervi non sono un pericolo, e con questo nome non potrebbero esserlo: lo scarpone tattico di Crispi si chiama infatti Tiger ed è pensato per i paracadutisti e in generale per le attività operative. Dalla forma anatomica a taglio alto, la tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente si abbina alla membrana impermeabile GoreTex Extended Confort Footwear Linin per donare comfort e versatilità.

La suola Vibram in gomma autopulente con intersuola ammortizzante promette grip deciso in qualsiasi situazione. Nel mix comodità-efficacia vale la pena di segnalare anche il sottopiede a struttura differenziata e la soletta estraibile P 100 + Cambrelle. Le strutture di protezione gommate si trovano sul malleolo e sul puntale. Il Tiger Gtx (taglie 36-47, peso 680 grammi) costa 254,90 euro.

Crispi Tiger Gtx: la gallery fotografica

1 di 3

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.