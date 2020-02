Dorothea Wierer si prende la quarta medaglia ai Mondiali di biathlon

Dorothea Wierer chiude i Mondiali di biathlon di Anterselva con due medaglie d’oro e due d’argento.

La regina è la norvegese Marte Olsbu Røiseland che con l’oro nella 12,5 km mass start si prende la settima medaglia in sette gare, ma l’altoatesina Dorothea Wierer le si piazza subito dietro. Non solo nell’ultima gara femminile in cui conquista l’argento. Anche nel medagliere: sono quattro i podi, due titoli iridati e due seconde piazze, con cui la Wierer chiude i Mondiali di biathlon di Anterselva. Il trionfo in rimonta della tiratrice norvegese è andato in scena davanti a 25.000 appassionati.

Mondiali di biathlon: i risultati della 12,5 km mass start

1. Marte Olsbu Røiseland (NOR) 39.14.0 (2)

2. Dorothea Wierer (ITA) +20.7 (3)

3. Hanna Oeberg (SWE) +26.1 (3)

4. Monika Hojnisz-Starega (POL) +29.1 (2)

5. Julia Simon (FRA) +45.1 (2)

30. Lisa Vittozzi (ITA) +4.58.1 (9)

