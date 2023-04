Due nuove configurazioni per la Ruger Lcp Max

La Ruger Lcp Max è ora disponibile in due nuove varianti, con l’acciaio inossidabile a vista o la raffigurazione della bandiera americana sul carrello.

Lucido con l’acciaio inossidabile a vista o in lega d’acciaio trattata con la finitura Cerakote a rappresentare la bandiera americana: sono due le nuove configurazioni del carrello della pistola Ruger Lcp Max, in vendita rispettivamente a 479 e 519 dollari.

Dal punto di vista tecnico non cambiano le caratteristiche d’una delle armi ultracompatte più note degli ultimi tempi, dalla canna in lega d’acciaio da 71 millimetri all’accoppiata tacca regolabile in deriva-mira frontale al trizio con riferimenti bianchi fino al caricatore da dieci colpi calibro .380 Acp. Restano classiche anche le misure, 131 millimetri per 300 grammi.

La Ruger è molto attiva nel settore delle varianti più o meno custom d’un modello base. La scorsa settimana è stata annunciata la Max-9 con red-dot di serie; un mese fa la stessa Lcp Max con valigetta di sicurezza in dotazione; e a inizio aprile nel catalogo sono arrivati i Super wrangler, revolver dal calibro convertibile. Se ci s’aggiunge che s’è molto discusso delle sette piccole semiautomatiche per difesa personale (in Italia le distribuisce la Bignami), si capisce come mai Ruger sia tra le parole chiave più ricercate dagli appassionati d’armi.

