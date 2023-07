Finiti gli Europei di tiro: Italia formidabile

L’Italia chiude gli Europei di tiro con ben nove titoli continentali e il primo posto nel medagliere.

L’immagine più efficace è il podio del trap mixed team, azzurro per due terzi: la trasferta della nazionale italiana in Polonia per gli Europei di tiro si chiude con un risultato stratosferico, sedici medaglie totali delle quali ben nove d’oro; inevitabile il primo posto nel medagliere, nel quale Ungheria, Svizzera e Germania, l’unica altra nazionale a essere andata in doppia cifra (metà delle medaglie sono però di bronzo), seguono da lontano.

Le ultime sette gare delle trenta totali hanno arricchito una serie di risultati già fantastici sin dai primi giorni: il doppio podio nel trap mixed team (primi Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, 6-4 in finale contro la coppia britannica Matthew John Coward Holley & Lucy Charlotte Hall; terzi Giulia Grassia e Mauro De Filippis, medesimo punteggio contro la Finlandia nel bronze medal match) è l’acme d’una spedizione trionfale.

Trap entusiasmante

Come già nello skeet, nel trap l’Italia è andata fortissimo: è infatti arrivato l’oro anche nelle due gare individuali, sia per Jessica Rossi (28-26 contro la finlandese Satu Silja Paiv Makela-Nummela; terza la slovacca Jana Spotakova) sia per Mauro De Filippis (32-31 contro il ceco Vladimir Stepan; terzo lo svedese Rickard Ulf Sig Levin Andersson), e nella gara femminile a squadre (6-0 per Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Stanco contro la Turchia; terza la Germania). Fa dunque quasi impressione il quarto posto di Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo, sconfitti dal Portogallo nel bronze medal match della categoria in cui l’oro se l’è preso la Croazia (7-3 sulla Slovacchia).

E dopo qualche passaggio a vuoto anche il tiro a segno è tornato a portare soddisfazioni e medaglie: in quella individuale no (ha vinto il francese Clement Bessaguet, 30-28 contro il tedesco Christian Juerg Reitz e davanti al ceco Martin Podhrasky), ma nella gara a squadre di pistola rapida 25 metri grazie al 16-4 sull’Ucraina Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut e Massimo Spinella hanno conquistato la medaglia di bronzo; oro per la Francia, 16-2 contro la Repubblica Ceca.

I campioni

Pistola rapida 25 metri

Uomini : Clement Bessaguet (Fra)

: Clement Bessaguet (Fra) Uomini a squadre: Francia

Trap

Uomini : Mauro De Filippis (Ita)

: Mauro De Filippis (Ita) Donne : Jessica Rossi (Ita)

: Jessica Rossi (Ita) Mixed team : Italia

: Italia Uomini a squadre : Croazia

: Croazia Donne a squadre: Italia

Il medagliere

Italia: 9 ori, 1 argento, 6 bronzi Ungheria: 4 ori Svizzera: 3 ori, 1 argento Germania: 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi Francia: 2 ori, 2 argenti, 1 bronzo Norvegia: 2 ori, 1 argento, 2 bronzi Ucraina: 2 ori, 1 bronzo Polonia: 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo Turchia: 1 oro, 2 argenti Finlandia: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo Grecia: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo Croazia: 1 oro, 1 argento Svezia: 1 oro, 1 bronzo Repubblica Ceca: 5 argenti, 3 bronzi Slovacchia: 3 argenti, 1 bronzo Austria: 1 argento, 2 bronzi Gran Bretagna: 1 argento, 2 bronzi Bulgaria: 1 argento, 1 bronzo Armenia: 1 argento Cipro: 1 argento Lettonia: 1 argento Spagna: 1 argento Serbia: 1 bronzo Portogallo: 1 bronzo

