Incidente mortale sul set di Rust: nuova denuncia per Baldwin

Nuovi sviluppi dopo l’incidente mortale sul set di Rust: la sceneggiatrice Mamie Mitchell ha presentato una denuncia contro Alec Baldwin. È la seconda dopo quella del capotecnico delle luci Serge Svetnoy.

E due: dopo quella di Serge Svetnoy, capotecnico delle luci, l’incidente mortale sul set di Rust vale ad Alec Baldwin un’altra denuncia. L’ha firmata la sceneggiatrice Mamie Mitchell, che ritiene che Baldwin non abbia rispettato le norme di sicurezza previste dai protocolli – non ha infatti controllato l’arma né si è accertato che l’avesse fatto l’armaiolo – e soprattutto non abbia seguito il copione.

Non era infatti previsto che sparasse: “there was nothing in the script” si legge nel documento “about the gun being discharged by Baldwin or by any other person”. La macchina avrebbe dovuto inquadrare solo gli occhi del protagonista, la macchia di sangue sulla sua camicia e il suo busto mentre estraeva la pistola dalla fondina. Nel frattempo Hollywood si sta interrogando: le procedure di sicurezze sui set devono essere aggiornate? E ha senso continuare a usare armi vere come oggetti di scena?

