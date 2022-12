Italiano il miglior fucile del 2022

Ha ricevuto il Golden bullseye award 2023: per American Rifleman il Benelli Super Black Eagle 3 calibro 28 è il miglior fucile del 2022.

C’è ben rappresentata l’Italia nell’elenco delle armi che hanno ricevuto il Golden bullseye award 2023, il premio che come ogni anno l’Nra e American Rifleman, la più nota e più diffusa tra le sue riviste ufficiali, hanno messo in palio: il miglior fucile presentato in America nel corso del 2022 è infatti il Benelli Super black eagle 3 calibro 28; non è peraltro la prima volta per Benelli, che un paio d’anni fa era stata premiata per la Lupo nella categoria carabine.

Nell’albo d’oro gli fanno compagnia la pistola microcompatta Smith & Wesson Csx e la carabina a leva Marlin 1895 Sbl, presentata a fine 2021 ma sbarcata ufficialmente sul mercato qualche settimana più tardi. La miglior arma tattica del 2022 è invece il bullpup Springfield Armory Hellion, ispirato all’Hs Produkt Vhs-2 impiegato dalle forze armate croate.

Il Golden bullseye award non è destinato solo alle armi. Si concorre infatti anche nelle categoria ottiche (Sightmark Wraith 4k Mini), munizioni (Remington Core-Lokt Tipped) e accessori (moderatore di suono Central Banish 46).

