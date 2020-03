Kelbly Koda cal. 6,5 Creedmoor, precisione sub-Moa

La carabina Koda della Kelbly’s Inc. è il culmine di tutta l’esperienza accumulata durante decenni di costruzione dall’azienda americana.

La Kelbly Koda presenta tutti i componenti dei migliori produttori nell’industria delle carabine custom. Innanzitutto si basa sulla meccanica dell’azione custom Atlas Tactical, caratterizzata da robustezza e precisione. La canna Krieger è il top di gamma in termini di accuratezza e qualità, e lo scatto Bix N Andy è progettato per avere sempre una funzionalità nitida e pulita. Il calcio Grayboe è leggero e rigido al tempo stesso, con un ottimo feeling con chi lo utilizza. Il bedding viene realizzato e rifinito a mano, per garantire un ottimale alloggiamento dell’azione. La Kelbly Koda è una carabina progettata è costruita a tutto tondo per durare a lungo, per le esigenze del tiratore di precisione e del cacciatore: la precisione è infatti garantita sotto il Moa, con munizioni match-grade.

L’importatore di Kelbly in Italia, ovvero Armeria Regina, ci segnala inoltre che la Kelbly Nyx sarà disponibile nel 2020 anche nei calibri .338 Lapua Magnum e .300 Norma Magnum (oltre a 6,5 Creedmoor, 6 Creedmoor, .224 Valkyrie, 6 mm Dasher, .308 Winchester, 6,5×47 Lapua, 6×47 Lapua, 6 mm Br e. 260 Remington).