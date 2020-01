Fiocchi Super Black: il test

Una nuovissima cartuccia calibro 12 proposta da Fiocchi, dedicata ai tiratori evoluti: le Super Black da 24 e da 28 grammi

Dalla Casa lecchese il lancio di una nuova cartuccia da tiro, nelle due classiche versioni da 24 e da 28 grammi. Il nome è intrigante, Super Black, per una cartuccia che vuole essere più… “cattiva” di quelle attualmente presenti. Abbiamo focalizzato l’attenzione sulla cartuccia da 24 grammi, ma vi relazioneremo anche sulla 28. A quale specialità sono destinate le nuove cartucce Fiocchi? A tutte le discipline praticabili, in particolare a coloro che si dedicano al Trap, allo Sporting e al Compak Sporting. Seguendo i desiderata del mercato e dei tiratori più esigenti, Fiocchi ha voluto realizzare una cartuccia che si propone di essere velocissima ma equilibrata, mantenendo nel contempo rosate compatte ed omogenee. Ci sarà riuscita? Andiamo a sviscerarne le qualità.

La cartuccia

La scatola (da 25 cartucce, box in cartone da 250) è decisamente dominata dal colore nero, interrotto nella parte centrale dalla scritta “SUPER BLACK” (con la parola “SUPER” in color argento e la parola “Black” in colore nero bordato di argento) e nel terzo superiore dalla scritta “FIOCCHI” in colore rosso bordato, così come lo scudetto aziendale. Nella parte più in basso, le scritte di prammatica relative alle caratteristiche della cartuccia; sul lato destro della scatola la scritta “25 cartucce da tiro”, il Qr (per poterlo sfruttare appieno è sufficiente disporre di un’applicazione Qr reader, facilmente scaricabile gratuitamente su ogni smartphone) e la scritta “scopri di più su Fiocchi.com”, evidente invito a esplorare il sito commerciale Fiocchi; sul lato sinistro le scritte in inglese relative alla cartuccia, mentre le frasi di warning e le avvertenze trovano posto sul retro e all’interno della confezione. La strutturazione della scatola della cartuccia Super Black da 28 grammi ricalca esattamente quanto appena detto, con l’ovvia eccezione della grammatura e del colore rosso per quanto riguarda il contenuto in grammi e il numero del piombo. Il bossolo è nero, leggermente rigato e reca scritte stampate in colore argento; la qualità è buona (non eccezionale, causa anche la rigatura del bossolo) e la leggibilità altrettanto. Le scritte riportano la denominazione della cartuccia in carattere stampatello, la numerazione del piombo, la grammatura della cartuccia, il diametro del pallino e l’altezza del bossolo. Quello che colpisce è il fondello, un imponente tipo quattro nichelato da 22 mm di altezza, che conferisce importanza alla munizione; come già più volte detto, forse una tale strutturazione non è necessaria per la potenza e/o l’esuberanza della munizione, ma è comunque sempre un bel vedere dal punto di vista estetico. E quindi, ben venga un fondello generoso! L’innesco rimane in… azienda, nel senso che stiamo parlando del potente Fiocchi 616 Silver, anche se opportunamente ottimizzato per il tiro. La differenza non è fenotipicamente visibile, dal momento che il corpo è ramato e la vernice protettiva copri foro di vampa è bianca, come quello a cui siamo da tempo abituati.

Polvere e borraggio

Il propellente utilizzato per la Fiocchi Super Black da 24 grammi è la 206 Sv della Nobel Sport Italia. La 206 SV è una polvere monobasica piuttosto insensibile al variare delle temperature (anche se sono state riscontrate leggere differenze di vivacità fra i vari lotti), idonea per il caricamento dei 24 grammi nel calibro 12, largamente impiegata per le cartucce da piattello. Si presenta sotto forma discoidale (ovoidale), di colore verde; le dimensioni sono circa 2,1 mm per uno spessore di 0,3 mm e una densità gravimetrica di 440 ± 20 g/L. La dose dichiarata è di 1,23 grammi (1,21 grammi la media ottenuta dalle nostre dieci distinte misurazioni). La Super Black da 28 grammi impiega invece ancora una polvere della famiglia 206, ma la “V”, che si contraddistingue per una migliore adattabilità alle cariche da 28 grammi di piombo e – pur avendo identico aspetto esterno – possiede una densità gravimetrica maggiore (500 ± 20 g/L). La dose dichiarata dall’azienda e quella da noi riscontrata (media di dieci distinte misurazioni) è assolutamente coincidente (1,40 grammi).

Il borraggio e i pallini

La borra utilizzata nella Super Black da 24 grammi è una borra Fiocchi H 27, mentre la 28 grammi utilizza una borra (sempre Fiocchi) H 24, scelta ovvia data le due diverse grammature di piombo. In entrambi i casi, l’eccellente strutturazione del borraggio consente sia un’adattabilità elevata in fase di caricamento, sia un buon potere ammortizzante allo sparo, tanto più apprezzabile data l’estrema velocità della cartuccia. Il contenitore presenta quattro alette a frattura programmata. I pallini sono albergati interamente all’interno del contenitore. I pallini impiegati sono in piombo di ottima qualità, super selezionato, in dose di 24 e 28 grammi dichiarati (23,52 e 28,35 grammi la media delle nostre dieci distinte misurazioni). I pallini visionati hanno mostrato un’ottima costanza per dimensioni e sfericità; la numerazione disponibile è esclusivamente quella classica per una cartuccia destinata al tiro, vale a dire il numero 7 e ½ (2,4 mm di diametro). Contengono il 5% di antimonio, per un’elevata durezza superficiale che si traduce in un effetto dirompente sul dischetto di argilla. La chiusura è una classica stellare a sei petali, molto ben eseguita. Le altezze e i pesi: la Super Black da 24 grammi: 57,83 mm e un peso di 36,67 grammi; Super Black da 28 grammi 57,88 mm e 41,17 grammi (media di dieci distinte misurazioni).

Prove in placca e in canna manometrica

I dati di banco, ottenuti secondo norme Cip (canna cilindrica da 70 cm, cartucce climatizzate a 20 °C e 60 % umidità relativa) sono: 650 bar di pressione con V2,5 di 405 m/sec e 2.500 m/sec per la Super Black da 24 grammi e 630 bar di pressione con V2,5 di 395 m/sec e 2.630 m/sec per la Super Black da 28 grammi. I lotti presi in esame sono il n. 39GOGT1400 per la Super Black da 24 grammi e il n. 306GOGT133 per la Super Black da 28 grammi. Per le prove di rosata abbiamo testato la Super Black da 24 grammi sparando con un fucile sovrapposto calibro 12, marca Beretta, modello Dt 11, munito di canne di 76 cm di lunghezza alla distanza di 28 metri e strozzatura due stelle (strozzatore interno/esterno, 2 cm esterni, marca Gemini) e alla distanza di 32 metri con strozzatore una stella (strozzatore interno/esterno, 2 cm esterni, marca Gemini). Abbiamo oramai considerato queste due distanze come standard per la recensione delle cartucce da tiro in calibro 12.

L’esame delle rosate rivela un comportamento sempre sincero delle due cartucce (non vi mostriamo le rosate della 28 grammi, ma il discorso è del tutto sovrapponibile a quello della 24 grammi); Fiocchi ha un’esperienza ben radicata nel settore delle cartucce da tiro, sia da allenamento, sia di alta gamma; le Super Black nelle due classiche grammature non deludono le aspettative dei tiratori più esigenti e l’esperienza maturata dal settore tecnico è di alto livello.

Note conclusive

Le due nuove cartucce Fiocchi Super Black (24 e 28 grammi) sono munizioni da tiro che il mercato richiedeva e alle quali è stato affidato il compito di possedere un’elevata velocità e quel pizzico di “brio” in più (considerate sempre che i valori delle bancature sono a norma Cip in canna cilindrica e a 2,5 metri dalla volata, per cui traete le debite conclusioni in canne strozzate quali quelle dei fucili da tiro). La cartuccia è leggermente più “aspra” (pur rimanendo assolutamente nei limiti della perfetta gestibilità) alla spalla; la destinazione d’uso è certamente il tiro a volo, nelle figure degli amatori evoluti e dei professionisti.

Fiocchi Super Black 24 e 28 grammi