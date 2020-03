Konustex Impacto, felpa leggera per tiratori

La linea di abbigliamento a marchio Konustex si amplia di anno in anno con nuovi completi e capi che arriveranno nei negozi da giugno 2020.

In particolare, possiamo segnalare un nuovo completo (giacca + pantaloni) – di nome Gametron – leggero ed impermeabile, il completo Maxgame per l’alta visibilità, con un’imbottitura estraibile che, nel caso della giacca, può essere anche indossata singolarmente e il completo Grinto per chi cerca un’alta termicità con, in più, il vantaggio di avere un gilet removibile interno in pelo sintetico per poter utilizzare la giacca anche con temperature esterne differenti. Molto interessante anche la felpa leggera Konustex Impacto, dedicata soprattutto ai tiratori.