Altre due medaglie per la nazionale italiana di fossa olimpica

La nazionale italiana di fossa olimpica comincia al meglio la stagione internazionale: il Marocco regala due medaglie anche nella gara maschile.

Dopo la doppietta nella gara femminile, il 3° Gran premio internazionale del Marocco regala altre due medaglie alla nazionale italiana di fossa olimpica. Con 47/50 Daniele Resca si aggiudica l’oro e si mette alle spalle il peruviano Alessandro De Souza Ferreira (45/50) e il connazionale Massimo Fabbrizi. Fuori dal sestetto finale Giovanni Pellielo, nono, Mauro De Filippis, dodicesimo, Valerio Grazini, tredicesimo, ed Erminio Frasca, diciottesimo.

Il direttore tecnico Albano Pera ha apprezzato «la tenuta psico-fisica dei suoi atleti, dato molto positivo a inizio stagione». Le due medaglie rappresentano un risultato non scontato «in una competizione di buon livello in cui hanno gareggiato anche tiratori già qualificati per Tokyo 2020».

Oggi pomeriggio è in programma la finale di mixed team, che vedrà di nuovo impegnata la nazionale italiana di fossa olimpica. Venerdì e sabato si scenderà invece in pedana per lo skeet.

