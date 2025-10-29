La Ruger Lcp Max con red dot di serie

La Ruger ha deciso di dotare la Lcp Max del punto rosso Ruger ReadyDot.
Sulla base della pistola ultracompatta Lcp Max la Ruger ha sviluppato una lunga serie di variazioni (si ricordano quelle con l’acciaio inossidabile a vista o la bandiera americana sul carrello, con la finitura oro rosa, col laser Viridian, con la sicura manuale): la più recente prevede la disponibilità di un red dot (è il micro-reflex Ruger ReadyDot, punto rosso di 15 Moa la cui luminosità si regola automaticamente in base alle condizioni esterne) installato di serie.
La variante prescelta è quella, senza sicura manuale, che impiega una finitura nera al nitruro sulla lega d’acciaio del carrello; i dati tecnici restano quelli tipici del modello base, dalla canna di 2,8” (71 millimetri, passo di rigatura destrorso 1:16”; la lunghezza complessiva raggiunge i 131 millimetri) alla disponibilità di 10+1 colpi calibro .380 acp nel caricatore fino all’impiego del nylon rinforzato in fibra di vetro per il fusto.
Sul mercato internazionale la Ruger ha fissato il prezzo a 449 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami, che al momento nel proprio catalogo esibisce il modello base a 659 euro.
Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.