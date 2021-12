Tra le notizie di armi più lette del 2021 la legge è l’argomento ricorrente.

È sempre la legge, in qualsiasi modo declinata, a interessare di più: tra le dieci notizie di armi più lette del 2021 ben sette finiscono nella medesima categoria. Al primo posto se ne trova una relativamente recente, 19 novembre la data che la contrassegna: fu allora che il Consiglio di Stato stabilì che il certificato medico per il rinnovo del porto d’armi potesse avere una durata flessibile.

La proroga dello stato d’emergenza con i suoi effetti sulla durata del porto d’armi ricorre ben tre volte, seconda (proroga di luglio, fino al 31 dicembre), quinta (proroga di aprile, fino al 31 luglio) e sesta posizione (circolare del Viminale sull’estensione automatica della licenza a ogni proroga). Nel mezzo si piazzano sia una news commerciale, la descrizione del sovrapposto SL2 che Beretta ha sviluppato per il tiro a volo (terza assoluta del 2021; e fatto curioso, entrambe le notizie che lo riguardano entrano tra le dieci più lette: la classifica tiene dentro, ottavo, anche l’annuncio della presentazione ufficiale) sia l’abolizione del divieto di usare il calibro 9×19 nelle armi corte (quarta; e a occhio se avesse avuto davanti qualche settimana in più sarebbe arrivata ben più in alto).

Argomento legale anche per la settima posizione; i lettori di Armi Magazine hanno particolarmente apprezzato l’articolo di Fabio Ferrari sul limite di munizioni detenibili per pistola in calibro da carabina. Stesso autore anche per la nona notizia più letta, i diffusi ritiri cautelari delle armi durante la scorsa estate. La top ten del 2021 si chiude con una notizia di questa settimana, il ritorno sul mercato del marchio Marlin dopo che è passato nell’orbita di Ruger. Auguriamoci che sia un segno di speranza per l’anno che si apre; la sensazione è che ne abbiamo bisogno un po’ tutti.