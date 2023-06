Armi Magazine luglio 2023 è in edicola!

Armi Magazine luglio 2023 vi aspetta in edicola dal 15 giugno con tante novità e curiosità. Protagonista della copertina è la prima bolt action di Benelli, la Lupo, che si cimenta anche nel tiro sportivo a lunga distanza con la versione Hpr, acronimo di High precision rifle

Oltre alla Benelli Lupo Hpr cal. .308 Winchester, tra le prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine luglio 2023, possiamo segnalare: Sig Sauer P320 Max cal. 9×19 mm, Fair Iside Prestige tartaruga gold cal. 28, Canik Tp9 Sfx Rival S cal. 9×19 mm, Browning Bar 4X Ultimate cal. .30-06 Springfield, Tisas Zig M1911 Stainless Match cal. .45 Acp e Uberti 1873 Cattleman Brass cal. 9×19 mm. Tra le carabine Pcp ad alta potenza, abbiamo portato al campo di tiro la Fx Airguns Impact M3 Sniper cal. 6,35 mm.

Attualità in primo piano, cercando di rispondere a una domanda che molti appassionati si stanno ponendo: ha ancora senso impugnare gli atti e difendersi contro provvedimenti, reputati ingiusti, di questure e prefetture? La risposta è sì, e cercheremo – con qualche recente esempio – di motivarla. Il super – test sulle munizioni è dedicato a un caricamento in 9×19 mm facilmente reperibile nei nostri poligoni e adatto a vari usi, la Geco Lead Round Nose Copper Plated 124 grani. Spazio alla ricarica con il 9,3×62 mm Mauser, testato nell’approccio con tre proiettili caratterizzati da strutture differenti e graniture crescenti (232, 255 e 285). La Bignami Hausmesse 2023 ci ha permesso di scoprire le novità di alcuni importanti marchi stranieri (in particolare Sig Sauer, Glock, Ruger, Cz, Savage e Umarex) in arrivo nelle armerie italiane: ve le presentiamo, in una corposa galleria fotografica. Il mito degli avventurieri accompagna da sempre la storia della pistola mitragliatrice Mat 49, che è stata imbracciata anche da Philippe Leroy e Alain Delon: entrambi gli attori francesi, prima di entrare nel modo del cinema, prestarono infatti servizio nella Legione Straniera.

E ancora, su Armi Magazine luglio 2023, la rubrica ‘Questione di legge’, la vetrina sulla nuovissima linea 90 di Sako, uno studio degli anni Novanta sulla realizzazione di un proiettile da .50” con il duplice effetto perforante e incendiario, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.