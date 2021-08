Tiro a Tokyo 2020, aggrappati a pistola rapida e carabina 50 metri

Inaspettatamente magro il medagliere del tiro a Tokyo 2020; mancano però ancora la pistola automatica e la carabina 50 metri tre posizioni uomini.

Amara la gara mista di trap, Sofia Ceccarello lontanissima dal podio: in attesa delle ultime due gare, rischia di essere magro il bilancio del tiro a Tokyo 2020. Per ora si resta appesi a un’unica medaglia, quella d’argento vinta da Diana Bacosi nello skeet femminile.

Nell’ultima gara olimpica di tiro a volo la coppia formata da Jessica Rossi e Mauro De Filippis non è andata oltre il dodicesimo posto. E come nella gara femminile San Marino strappa un altro podio, il secondo della propria storia: è merito di nuovo di Alessandra Perilli, che conquista l’argento insieme a Gian Marco Berti alle spalle della coppia spagnola (41-40). Bronzo per gli Stati Uniti.

Ed è andata mala anche a Sofia Ceccarello, ventunesima nella gara di carabina 50 metri tre posizioni vinta dalla svizzera Nina Christen; doppio podio per la Russia, tra l’argento di Yulia Zykova e il bronzo di Yulia Karimova. Per appesantire il medagliere del tiro, inaspettatamente deludente, c’è bisogno dell’exploit di Riccardo Mazzetti e Tommaso Chelli nella pistola automatica e di Marco De Nicolo e Lorenzo Bacci nella carabina 50 metri tre posizioni. Le finali sono in programma lunedì 2 agosto (7.30 e 9.50, ora italiana).

