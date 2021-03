Coppa del Mondo di trap: oro per Resca, De Filippis ancora primo

Daniele Resca vince la medaglia d’oro nella Coppa del Mondo di trap. Mauro De Filippis resta fuori dalla finale ma mantiene la testa del ranking che vale la Carta olimpica.

Daniele Resca vince la seconda prova della Coppa del Mondo di trap mettendosi alle spalle (46-45) lo spagnolo Alberto Fernandez e il connazionale Valerio Grazini, terzo. Nella gara femminile Fiammetta Rossi chiude sul podio dietro la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova e la polacca Sandra Bernal.

C’era molta attesa sulla prova di Mauro De Filippis, in corsa per la Carta olimpica grazie alla sua posizione nel ranking mondiale: nonostante il nono posto, i 250 punti conquistati a New Delhi lo mantengono in testa alla classifica. Ora c’è da affrontare l’ultima curva, l’Europeo di Osijek (20 maggio – 6 giugno) che metterà in palio un altro pass. Se l’Italia lo conquistasse e De Filippis rimanesse in testa al ranking, l’ultimo biglietto passerebbe al primo tiratore la cui nazione sia rimasta fuori da Tokyo 2020.

