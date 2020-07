I risultati degli Italian Open 2020: ecco i primi otto campioni

Dal Tav Umbriaverde arrivano i risultati degli Italian Open 2020: la stagione di tiro a volo torna ad assaporare la normalità.

Per le doppiette ripassare: i risultati degli Italian Open 2020, perlomeno della prima fase che assorbe la X Green Cup, fanno registrare un deciso equilibrio tra gare di coppia e individuali.

Il Tav Umbriaverde ha visto innanzitutto esultare Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, che nella gara mista di skeet hanno sconfitto (37-33) Martina Bartolomei ed Elia Sdruccioli. Terzo posto per Chiara Cainero e Tammaro Cassandro, già designati tra i componenti del team olimpico azzurro per i Giochi di Tokyo insieme proprio a Rossetti e Bacosi. Chiara Cainero si è però presa l’oro individuale battendo (52-51) la slovacca Danka Bartekova nell’ultima sessione. Alle loro spalle la ceca Barbora Sumova. Nella gara maschile Rossetti ha mancato il bis per cinque punti: 59-54 infatti il finale a vantaggio di Luigi Lodde. Bronzo per Domenico Simeone.

La gara di fossa olimpica si è aperta con la vittoria di Alessia Iezzi e Daniele Resca (45-41 contro Giulia Grassia e Teo Petroni). Fabio Sollami e Isabella Cristiani, terzi, tengono giù dal podio la titolatissima coppia Jessica Rossi – Mauro De Filippis, primo nel ranking mondiale. La Iezzi chiude però terza nella gara individuale, vinta da Silvana Stanco davanti (45-43) alla sanmarinese Alessandra Perilli. L’ultima medaglia la conquista Massimo Fabbrizzi, oro nel trap maschile davanti a Guido Fioravanti (57-45) e a Giovanni Pellielo.

Da domani il Tav Umbriaverde ospiterà la seconda parte degli Italian Open 2020, quelli contrassegnati dall’etichetta Emir Cup. Il trofeo, giunto al sesto compleanno, è organizzato in collaborazione con l’ambasciata del Kuwait in Italia. Le finali si terranno domani, skeet mixed team, e giovedì 30 luglio, skeet individuale e trap.

