Le dieci notizie sulle armi più lette del 2022

È di argomento legale la maggior parte delle notizie sulle armi più lette del 2022.

Chi scorre l’elenco delle dieci notizie sulle armi più lette su armimagazine.it nel 2022 s’accorge subito di due cose: il tema legale ricorre spesso; e non c’è neppure un’arma lunga. I prodotti che hanno destato maggior interesse sono infatti tre armi corte, due delle quali dello stesso marchio: Smith & Wesson si prende infatti sia il secondo sia il quinto posto con la M&P9 M2.0 Metal, pistola con fusto in metallo, e il Model 350, il primo revolver calibro .350 legend; nel mezzo, al terzo posto, si piazza Beretta (è l’unico gancio con la top ten delle notizie di caccia) con la striker fired Apx A1.

Il legale su armimagazine.it

Al primo posto non c’è però una novità commerciale, ma una sentenza: è quella con cui il Consiglio di Stato s’è espresso sul legame tra porto d’armi per difesa e appartenenza a una specifica categoria professionale. La legge ricorre addirittura in cinque delle altre sei notizie in classifica, due volte per la liberalizzazione del calibro 9×19 nelle armi corte (provvedimento in Gazzetta, ottava posizione; conversione del 9×21 Imi, sesta) e altrettante per gli ultimi residui della pandemia (scadenza del porto d’armi dopo la fine dello stato d’emergenza, quarta posizione; rischi per chi non s’era sottoposto all’obbligo vaccinale, decima); al nono posto tra le notizie più lette c’è un’altra sentenza del Consiglio di Stato, quella che di fatto rende molto complicata la difesa abitativa.

Per completare la classifica manca il settimo posto, occupato dal report sulle armi più vendute in America nel 2021 (promemoria: furono una pistola Glock, una modern sporting rifle Sig Sauer, una carabina Smith & Wesson e un fucile KelTec).

Ma nel corso del 2022 c’è stato molto altro, dalla sentenza della Cassazione sull’omessa denuncia di armi ereditate alla Tanfoglio Stock III Pro presentata a Iwa fino alle anticipazioni su Eos 23; continueremo ad aggiornarvi e a farvi compagnia anche nel corso del 2023.

